С кем Россия сыграет в случае победы над Канадой? Особые турнирные расклады ЧМ-2021 по хоккею

Матч Россия - Канада начнется в 20:15 по московскому времени 3 июня. Фото: REUTERS

На ЧМ-2021 по хоккею завершились два первых полуфинала. Швейцария проиграла по буллитам 2:3 команде Германии, а США легко одолели со счетом 6:1 Словакию. Россия свою встречу против Канады сыграет в 20:15. Параллельно с нашим будет идти матч Финляндия - Чехия. А что будет дальше?

Согласно правилам турнира, по итогам группового этапа образовался специальный рейтинг, по которому определят пары полуфиналистов. Он выглядел так:

1. США

2. Россия

3. Финляндия

4. Швейцария

5. Чехия

6. Германия

7. Словакия

8. Канада.

Кто проигрывает, выбывает из рейтинга. И дальше кто остается играет по системе - лучший против худшего. До первых двух четвертьфиналов существовало восемь вариантов развития событий. Но теперь же осталось только два.

1. Выигрыш США, Россия, Финляндия и Германия.

Тогда в полуфиналах играют:

США (1) – Германия (6), Россия (2) – Финляндия (3).

2. Выигрыш США, Россия, Чехия и Германия.

Тогда в полуфиналах играют:

США (1) – Германия (6), Россия (2) – Чехия (5).

Таким образом, кто выиграет четвертьфинал Финляндия - Чехия, тот и будет играть с Россией в полуфинале ЧМ-2021 в случае победы наших над Канадой.