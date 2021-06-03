Тренеры решили: в воротах сборной России с Канадой на ЧМ-2021 по хоккею сыграет Бобровский

Сергей Бобровский ждал своего шанса в карантине. Фото: REUTERS

Сборная России сыграет вечером в четверг, 3 июня, четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2021 против Канады. И уже стал известен ответ на главный вопрос - кто же сыграет в воротах нашей команды с канадцами.

Голкипер Сергей Бобровский будет отбивать атаки канадцев. Он сменит "в рамке" стоявшего в большинстве матчей турнира Александра Самонова. Бобровский прибыл в Ригу 29 мая после того, как его "Флорида Пантерз" вылетела из Кубка Стэнли. И только сегодня был внесен в заявку сборной, поскольку ему нужно было отбыть карантин.

В целом же, в шести играх ЧМ-2021 у нас в воротах стоял Александр Самонов, а матч против Великобритании, который наши выиграли 7:1, провел "в рамке" Иван Бочаров.

Встреча начнется в 20:15 по московскому времени, сайт KP.RU проведет трансляцию поединка.