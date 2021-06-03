Экономист объяснил, почему отказ от доллара в ФНБ никак не скажется на курсе

Специалист объяснил, почему отказ от доллара в ФНБ никак не скажется на курсе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономический обозреватель "Радио Комсомольская правда" Михаил Делягин объяснил, почему отказ Фонда национального благосостояния России от доллара никак не скажется на курсе.

Специалист подчеркнул, что ФНБ принял правильное решение, так как, по его мнению, доллар становится менее устойчивым и может начать обесцениваться. Делягин добавил, что отказ Фонда от доллара никак не скажется на курсе.

- Минфин же не будет выбрасывать доллар на ММВБ и менять его на рубли. А та часть населения, которая последует примеру минфина и тоже решит избавиться от доллара, она вряд ли станет приобретать рубли. Но я-то от долларов давным-давно избавился. У американцев второй год подряд дефицит бюджета составляет половину доходов, — сказал эксперт в разговоре с KP.Ru.

Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца.После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.