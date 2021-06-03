Белорусским почтальонам выдадут револьверы, операторам связи – автоматы

Белорусским почтальонам выдадут пистолеты Фото: Иван ВИСЛОВ

В Белоруссии работникам «Белпочты» решили выдавать огнестрельное оружие. Пистолеты и револьверы получат как рядовые сотрудники – почтальоны и водители, так и начальники узлов связи.

Как сказано в постановлении на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии, почтальонам, водителям автомобилей, начальникам главной кассы, отделения связи, узла связи и участка будут выдаваться по одному пистолеты или револьверу. Операторы связи получат по одному пистолету и автомату.

То же самое касается сотрудников «Специальной связи», где по пистолету или револьверу выдадут каждому сотруднику – от директора до водителя автомобиля. Последние получат также еще и по автомату. Помимо этого, сотрудники почты и «Спецсвязи» могут иметь слезоточивые распылители и электрошокеры.

Как рассказали Sputnik Беларусь в МВД республики, такие меры приняты для усиления безопасности и «сохранности денежных средств, ценностей и почтовых отправлений». В ведомстве отметили, что в последние годы случаев нападения на работников почты выявлено не было.