Чижов пошутил, что Александра Македонского отравили Петров и Боширов

Владимир Чижов пошутил, что Александра Македонского отравили "Новичком" Петров и Боширов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов пошутил, что полководца Александра Македонского в свое время отравили Александр Петров и Руслан Боширов.

Так Чижов прокомментировал обвинения стран Запада в том, что Россия использует боевое химическое оружие. Он отметил, что противникам РФ "не хватает фантазии" придумать новые обвинения.

- То и дело появляются одни и те же версии о некой химической субстанции, которая почему-то никого не убивает, такая страшная. И всего две фамилии людей, которые занимаются вот организацией тех или иных акций. Ну я, чтобы закрыть эту тему, скажу, признаюсь: Александра Македонского отравили "Новичком" Петров и Боширов, — сказал Чижов на ПМЭФ.

Напомним, 17 апреля 2021 года власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Местные спецслужбы обвинили наших разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства. Позже президент Чехии Милош Земан признал, что нет никаких доказательств или свидетельств того, что эти два российских агента находились в районе Врбетице. Ведь при осмотре второго участка непосредственно перед его взрывом никакой взрывной системы в нем обнаружено не было.