Транспортные проекты на 72 млрд рублей готовятся к реализации в Самарской области

Всего в регионе готовятся инфраструктурные проекты на общую сумму в 72 млрд рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время Петербургского международного экономического форума рассказал, что в регионе подготовлены десятки инфраструктурных проектов.

Речь идет о разных направлениях - это обновление наземного транспорта, развитие метро, а также строительство новых дорог, в том числе, магистрали "Центральная", которая пройдет практически через весь город в Самаре.

- Мы уже разработали проектно-сметную документацию на реализацию первого этапа - 15 километров дороги. Мы готовы начать строительство при поддержке федерального бюджета или на принципах государственно-частного партнерства, - сказал губернатор.

Среди проектов глава региона также назвал организации скоростного железнодорожного сообщения Липяги - Самара - Тольятти-Южное. "У нас разработано технико-экономическое обоснование, проект включен в инвестиционную программу РЖД. Дополнительно мы заявили его в стратегию развития Российской Федерации и очень надеемся получить поддержку, в том числе в рамках объявленного Президентом страны механизма инфраструктурных кредитов. Кроме того, мы приступили к проектированию транспортно-пересадочных узлов за счет областного бюджета", - рассказал глава региона.

Всего в регионе готовятся инфраструктурные проекты на общую сумму в 72 млрд рублей.