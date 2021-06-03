Форты Кронштадта и катарский «Аль-Зубара» стали побратимами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Объекты ЮНЕСКО – морские форты Кронштадта «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» – стали побратимами с катарским фортом «Аль-Зубара».

Меморандум о фортах-побратимах был пописан 3 июня 2021 года в раках Петербургского международного экономического форума министром культуры РФ Ольгой Любимовой и гендиректором Qatar Museums Ахмадом Аль-Намла. Соглашение подразумевает сотрудничество между Россией и Катаром в сфере культуры, в частности сохранение объектов культурного наследия и укрепление связей между туристическими организациями двух стран.

«Это соглашение открывает широкие возможности для наших кронштадтских фортов на международном уровне. Очень важно обмениваться опытом для развития российско-катарского сотрудничества в сфере культуры и расширения дружественных связей между нашими странами», – сказала глава Минкульта РФ.

Документ предполагает содействие участию в международных туристических выставках, разработку планов и организацию совместных культурных и научных мероприятий, направленных на продвижение фортов-побратимов. Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, форты Кронштадта долгое время не использовались, что не могло не отразиться на их состоянии. Она выразила надежду, что сотрудничество с Катаром позволит привлечь внимание к развитию фортов.

В свою очередь генеральный директор Qatar Museums подчеркнул, что Россию и Катар связывают долгие и тесные отношения, позволяющие сотрудничать во многих сферах. Подписанный на ПМЭФ-2021 меморандум укрепит дружбу и взаимопонимание российского и катарского народов, добавил Аль-Намла.