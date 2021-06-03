Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Дания отозвала разрешение на прокладку Baltic Pipe Фото: REUTERS

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды Дании отозвал экологическое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe.

- 12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения, — сообщила пресс-служба датского оператора транспортной системы Energinet.

Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. В 2020 году пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что газопровод является альтернативой "Северному потоку – 2" для Германии.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено в 2021 году. Специалистам осталось проложить всего 100 километров труб.