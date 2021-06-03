Задержанный в Минске Протасевич заявил, что его "сдал" сторонник Тихановской

Задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, что его "сдал" сторонник Светланы Тихановской Фото: REUTERS

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что в посадке самолета в минском аэропорту виновен Даниил Богданович из окружения бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

В эфире белорусского телеканала ОНТ Протасевич рассказал, что именно с Богдановичем у него были конфликтные отношения. Также последний знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс.

Ранее в ходе допроса Протасевич предположил, что "слить" информацию о его перемещениях мог его соратник по оппозиционной деятельности. Протасевич рассказал, что у них был давний конфликт, так как он и его коллега имеют "лидерские качества". Он вспомнил, что писал о предстоящем полете в чат, в котором состоял и его соратник.

Также Протасевич раскрыл подробности своего задержания в Минске. Он увидел большое количество людей, микроавтобусы и спецназ с оружием. Мужчина тогда подумал, что его задержание пройдет "красиво", "под софиты".