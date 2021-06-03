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Спорт3 июня 2021 20:44

Первый период матча Россия - Канада на ЧМ-2021 по хоккею завершился вничью 0:0

Пока что заброшенных шайб в этом поединке не было заброшено
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Россия играет с Канадой за полуфинал ЧМ-2021.

Россия играет с Канадой за полуфинал ЧМ-2021.

Фото: REUTERS

В Риге завершился первый период матча Россия - Канада в рамках четвертьфинала ЧМ по хоккею 2021. И пока что по итогам стартовых 20 минут на табло счет горит - 0:0.

Поединок проходит в равной борьбе. И наши чуть перебросали по числу бросков сборную Канады - 8 против 6 по итогам первого периода. В матче наступил перерыв длинной в 15 минут, после чего матч в столице Латвии будет возобновлен.

Соперник победителя этой игры будет определен по итогам другого полуфинала - матча Финляндия - Чехия. Там пока что тоже счет не открыт - 0:0.

Сайт KP.RU ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия - Канада.