Роман Протасевич назвал имена всех координаторов протестов в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал имена тех, кто координировал протесты в Белоруссии.

По его словам, участниками "всей информационной войны" являются Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Артем Шрайбман, Эдуард Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский и другие люди.

Ранее Роман Протасевич признал свою вину в призывах к беспорядкам в Белоруссии.Также он сообщил, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу "Черная книга", который публикует личные данный силовиков.

До этого он заявлял, что в посадке самолета в минском аэропорту виновен Даниил Богданович из окружения бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.Он рассказал, что именно с Богдановичем у него были конфликтные отношения.