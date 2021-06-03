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В мире3 июня 2021 21:01

Протасевич рассказал, кто финансирует Тихановскую

По заверению оппозиционера, источников финансирования много
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Роман Протасевич рассказал, кто финансирует Светлану Тихановскую

Роман Протасевич рассказал, кто финансирует Светлану Тихановскую

Фото: REUTERS

Экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в минском аэропорту, рассказал, на чьи деньги живет в изгнании Светлана Тихановская и другие оппозиционеры.

- Часть за счет литовских налогоплательщиков – они содержат зарубежного политика. Отчасти – частные спонсоры, бизнесмены, представители элиты. Тут вопрос в том, какие у них интересы. На этот вопрос мне самому интересен ответ. Финансовая поддержка диаспор. Источников финансирования много, — сказал Протасевич в эфире телеканала ОНТ.

Ранее Роман Протасевич назвал имена тех, кто координировал протесты в Белоруссии.По его словам, участниками "всей информационной войны" являются Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Артем Шрайбман, Эдуард Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский и другие люди.