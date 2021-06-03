«Роснефть» усовершенствует технологию очистки сточных вод

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума ПАО «НК «Роснефть» подписала соглашение с компанией SUEZ Water Technologies & Solutions SA. В рамках партнерства будет уделено особое внимание технологиям очистки сточных вод.

В планах компаний внедрить такую систему очистки, чтобы максимально отфильтровать жидкость от различных примесей и сделать ее безопасной для окружающей среды.

Соглашение предусматривает целый комплекс мер, в том числе и разработку базовых инжиниринговых решений по водопользованию, водоотведению и обращению с отходами. Современный технологический подход позволит увеличить объемы повторного использования воды, а также сделать сточные воды безопасными для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Пилотные испытания систем очистки проведут на объектах нефтепереработки и нефтегазохимии.

Комментируя соглашение, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин отметил, что охрана окружающей среды – это один из приоритетов деятельности компании.

- Как крупнейший производитель углеводородов в мире мы понимаем высокую ответственность в части соблюдения принципов устойчивого развития и уделяем значительное внимание вопросам рационального водопользования. Мы рады объединить усилия, опыт и компетенции с SUEZ Water Technologies & Solutions SA, развивать и применять новейшие технологии для сохранения водных ресурсов, - отметил Андрей Шишкин.