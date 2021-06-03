«Роснефть» планирует строительство ветропарков для снижения воздействия на окружающую среду

«Роснефть» планирует перевести часть объектов производства на энергию, вырабатываемую ветропарками. Это позволит минимизировать влияние на окружающую среду и снизить углеродный след производственной деятельности.

Проекты строительства ветропарков нефтяникам представит ООО «Вестас Рус». Соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано на XXIV Петербургского международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Стороны договорились, что будут плотно сотрудничать в данном вопросе. В ближайшее время специалисты компаний приступят к изучению потенциальных площадок для строительства ветропарков, определят состав энергетического оборудования.

Второй этап предполагает строительство ветропарков, подключение системы энергообеспечения.

В нефтяной компании отметили, что ветрогенерация может не только перекрыть потребности производства в энергоресурсах, но и внести свой вклад в сохранение мировой экологии.