Автозавод «УРАЛ» поставит спецтехнику для «Восток Ойл» На Таймыр отправят машины повышенной проходимости «Восток Ойл» - масштабный проект по освоению месторождений на Таймыре.

К его разработке компания «Роснефть» приступила в 2020 году. Сегодня работы идут полным ходом. О том, что уже сделано и что предстоит – рассказали на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона, откроет новые возможности поставок сырья на европейские и азиатские рынки. А еще поможет реализовать поставленные президентом задачи по увеличению грузопотока на Северном морском пути.

На первом этапе к работам на объекте привлекут специальную технику, которую производят на автомобильном заводе «УРАЛ». Соответствующее соглашение было подписано ПАО НК «Роснефть» и «Объединенная машиностроительная группа» на полях ПМЭФ.

Машиностроительный завод поставит на Таймыр седельные тягачи повышенной проходимости, автоцистерны, самосвалы, автогрейдеры, колесные и гусеничные экскаваторы, снегоболотоходы и другую спецтехнику.

Соглашение так же предусматривает дополнительные возможности по развитию сотрудничества в ходе дальнейшей реализации проекта «Восток Ойл».