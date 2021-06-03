Российские АЗС оборудуют зарядками для электромобилей

На российских АЗС появятся зарядные устройства для электромобилей. Терминалы установят на АЗК «Роснефти» по всей стране. Планируется, что это будут быстрые зарядные станции, которые смогут восполнить запас энергии автомобиля за небольшой промежуток времени.

В настоящее время в розничной сети Компании «Роснефть» работают зарядные станции на АЗС в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае. Теперь сервис будет существенно расширен.

Соответствующие планы были озвучены на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. ПАО НК «Роснефть» подписала соглашение с ПАО «Россети», которое предусматривает поэтапную реализацию данной идеи.

«Россети» - один из крупнейших операторов зарядной инфраструктуры для электромобилей в России. Компанией управляется свыше 260 зарядных станций.

- Расширение географии проекта позволит водителям заряжать электромобили в любой точке. А круглосуточный режим работы позволит сделать процесс более комфортным, например выпить свежесваренный кофе пока заряжается электромобиль, - отметили в компании.