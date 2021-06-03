РФ выразила протест японскому посольству из-за инцидента с судном у Сахалина

Россия выразила протест посольству Японии из-за инцидента с рыболовным судном у Сахалина Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России сообщила, что РФ заявила о решительном протесте посольству Японии в Москве из-за инцидента с японским рыболовным судном у берегов Сахалина. Об этом гласит сообщение российского ведомства.

- 3 июня посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с японской рыболовной шхуной "Эйхомару-172", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что японское судно не отвечало на запросы и предприняло попытку бегства при приследовании.

28 мая у берегов Сахалина российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну. В управлении ФСБ по Сахалинской области сообщили, что экипаж судна вел незаконную промысловую деятельность в исключительной экономической зоне России.

3 июня Япония направила России ноту протеста в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море.Токио счел действия российской стороны неприемлемыми и призвал освободить судно и экипаж в кратчайшие сроки.