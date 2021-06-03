На «Восток Ойл» идет электроэнергия

Проект «Восток Ойл», который стартовал в 2020 году, вышел на новый этап. В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПАО «НК Роснефть» заключила соглашение о строительстве объектов энергообеспечения.

Проектно-изыскательские работы будет проведены ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (дочерняя компания ПАО «Интер РАО»).

Энергетикам предстоит подготовить проект для строительства газотурбинной электростанции «Иркинская» мощностью 867 МВт, воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ, энергообъектов головной нефтеперекачивающей станции «Пайяха», а также электростанции в «Бухте Север» мощностью 214 МВт.

«Восток Ойл» - масштабный проект, который развернулся на Таймыре. Он позволит не только принести экономические выгоды стране, но и повысить инвестиционную привлекательность полуострова, улучшить условия жизни людей.

В рамках проекта будут построены три аэродрома, два морских терминала, заложены 15 промысловых городков, для обеспечения которых возведут объекты энергогенерации, мощностью до 3,5 ГВт. Планируется масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея, для отгрузки сырья на танкеры возведут нефтеналивной терминал «Порт «Бухта Север».