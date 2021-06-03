«Роснефть» сделает упор на газомоторное топливо

Газовое топливо считается самым экологичным и экономичным видом топлива. Использование сжиженного газа позволяет не только сократить затраты, но и снизить воздействие на окружающую среду.

Данная тема была затронута на полях XXIV ПМЭФ. За направлением будущее – это ключевая основа, которая стала фундаментом для дальнейшего сотрудничества ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Интер РАО ЕЭС».

Стороны подписали соглашение в области развития малотоннажного производства (малая химия) и реализации сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.

В рамках договоренностей оценят возможность совместного производства сжиженного природного газа (СПГ) и комбинированного природного газ (КПГ). А также поставки данных видов топлива на АЗС сети «Роснефть».

В планах оснащение АЗС новым современным оборудованием, произведенным под контролем инжиниринговых подразделений «Интер РАО ЕЭС».