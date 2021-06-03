Протасевич признался, что был посредником между штабом Тихановской и теми, кто планировал убить Лукашенко

Роман Протасевич признался, что был посредником между штабом Светланы Тихановской и теми, кто планировал убить Александра Лукашенко Фото: REUTERS

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признался, что выступал в качестве посредника между штабом Светланы Тихановской и заговорщиками, планировавшими убийство президента Белоруссии Александра Лукашенко.

- Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской, — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

По словам Протасевича, он передавал Тихановской информацию о том, что есть люди заинтересованные в силовой смене власти в Белоруссии.

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него и его детей. Президент отметил, что его детей и одного и второго планировалось посадить в погреб, который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области.Лукашенко заявил, что к этому причастны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, а также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, которые ранее прилетели из США.

Ранее Роман Протасевич рассказал, на чьи деньги живет в изгнании Светлана Тихановская и другие оппозиционеры. По его словам, источников финансирования много. Среди них — частные спонсоры, бизнесмены, представители элиты.