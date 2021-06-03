Роман Протасевич назвал поездку на Донбасс "главной ошибкой в жизни" Фото: REUTERS

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что его поездка на Донбасс была "главной ошибкой в его жизни".

- Это была самая главная ошибка в моей жизни. Эта та единственная вещь, о которой я, правда, жалею, — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, в КГБ Белоруссии сообщили, что Роман Протасевич был боевиком-наемником батальона "Азов" Украины. Председатель КГБ Иван Тертель отметил, что Протасевич применял полученный опыт в отношении Белоруссии. В частности, организовывал и руководил массовыми беспорядками. Тертель добавил, что сейчас задержанный дает показания о спонсорах несанкционированных акций в республике.

Ранее Роман Протасевич признался, что выступал в качестве посредника между штабом Светланы Тихановской и заговорщиками, планировавшими убийство президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам оппозиционера, он передавал Тихановской информацию о том, что есть люди заинтересованные в силовой смене власти в Белоруссии.