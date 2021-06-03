Политолог удивился желанию Киева участвовать в переговорах по «Северному потоку -2» Фото: REUTERS

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил желание Киева участвовать в переговорах по «Северному потоку -2».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что хочет присутствовать за столом переговоров между Вашингтоном и Берлином.

Политолог напомнил, что «Северный поток — 2» - это экономический проект, а его пытаются политизировать.

- Проект, которые реализуется в экономических интересах России, Германии и ряда других государств Европы, который в полной мере соответствует всем нормам и принципам международных отношений, - напоминает Владимир Шаповалов.

Он подчеркнул, что масштабное строительство не ущемляет интересы третьих стран. Проект реализуется компаниями, которые «не имеет никакого отношения» к украинской стороне.

- В этом смысле данное заявление является очень странным. Оно демонстрирует некомпетентность украинской стороны, - комментирует Шаповалов RT.

Тем не менее, украинская сторона считает, что их интересы напрямую заложены в данном проекте.

- Проект "Северный поток 2" бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности, - объяснил свои слова украинский дипломат.