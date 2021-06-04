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Политика4 июня 2021 0:20

Кравчук выступил за расширение минского формата переговоров по Донбассу

Он имел ввиду возможность переформатирования самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Бывший президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с предложением изменить формат переговоров.

По его словам, сделать это можно после переноса встречи из Минска на другую площадку.

- Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву или, скажем, на другую страну, Женеву, я условно говорю, то тогда можно будет говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой, - высказал свою позицию Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".