Кравчук выступил за расширение минского формата переговоров по Донбассу

Бывший президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с предложением изменить формат переговоров.

По его словам, сделать это можно после переноса встречи из Минска на другую площадку.

- Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву или, скажем, на другую страну, Женеву, я условно говорю, то тогда можно будет говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой, - высказал свою позицию Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".