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В мире4 июня 2021 1:25

Рогозин намерен попросить NASA и Байдена угомонить "борцов за санкции"

Глава "Роскосмоса" хочет, чтобы те, кто вводит секции, "угомонились"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что планирует обратиться к своему коллеге, главе NASA Биллу Нельсону, чтобы ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.

- Несколько месяцев назад я написал письмо в Минторговли США, но пока ответа не получил. Я намерен передать копию этого письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились, - сказал глава госкорпорации РИА Новости на ПМЭФ-2021.