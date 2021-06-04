Финансист объяснил россиянам, как можно самостоятельно накопить на пенсию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал россиянам, как можно самостоятельно скопить себе на пенсию и даже обеспечить безбедную старость.

По его словам, в нашей стране это понятие достаточно разное из-за неоднородности уровня жизни в регионах. Однако уровень дохода гражданина после выхода на пенсию должен быть не ниже границы, на которой можно поддерживать привычные уровни потребления.

- Логика пенсионных накоплений очень проста - чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции, - объяснил финансист.

Русецкий рассказал, что для обеспечения пенсии, на которой не придется отказывать себе в привычном, 25-летниму россиянину можно инвестировать 11-15% с зарплаты. При этом 20% инвестпортфеля должны составлять облигаций, а оставшиеся 80% - акции. Об этом эксперт рассказал агентству "Прайм".