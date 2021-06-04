В National Interest оценили шансы Украины в случае войны с Россией

Журнал National Interest опубликовал статью, где автор Марк Эпископос оценил шансы Украины в случае возможной войны с Россией.

По его мнению, российские истребители смогут без особого труда справиться с украинскими боевыми самолетами.

- Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса "воздух-земля" и управляемых бомб, - говорится в статье Эпископоса.