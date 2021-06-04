Чижов заявил, что отключение России от SWIFT не станет катастрофой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ заявил, что для России не будет катастрофой отключение от системы SWIFT.

- Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой, - сказал Чижов, комментируя РИА Новости, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.

Накануне сообщалось, что в своей резолюции Европарламент заявил: если "военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной", и необходимо "немедленно" принять меры, в том числе отключить РФ от системы платежей SWIFT.

Позже верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, дал понять, что у Евросоюза нет компетенции отключить Россию от международной частной системы SWIFT.

Как писал сайт kp.ru, даже если отключении произойдет, это не будет страшно, поскольку в нашем МИДе заявили о подготовке России готовится к такому развитию событий и "начала работу по созданию аналога" этого механизма.