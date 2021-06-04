В 2022 году новогодние каникулы для россиян продлятся 10 дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся для граждан 10 дней. В связи с этим россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

- На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим, - рассказал ТАСС министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ.