Онищенко заявил о необходимости отказа от пластиковых бутылок для воды в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что России нужно постепенно отказываться от производства и использования пластиковых бутылок для воды и пива.

По его мнению, для этого необходимо организовать обсуждение с участием производителей пластика "и договариваться".

- Нужно поэтапно уходить от больших объемов, запретить (пластиковую тару) для использования продуктов (а пиво как раз является таковым), для воды питьевой и так далее, - сказал Онищенко ТАСС.