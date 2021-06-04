Последние новости на утро 4 июня 2021: В России новогодние каникулы в 2022 году продлятся 10 дней

Важные новости утра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние новости на утро 4 июня 2021 года: В России новогодние каникулы в 2022 году продлятся 10 дней, граждане будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, на новогодние праздники к 31 декабря добавится 9 дней в январе. Также он объяснил, что с учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, то этот день априори будет нерабочим. Что касается майских праздников в следующем году, то, по словам руководителя ведомства, выходные традиционно будут длинными: "У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней".

Роман Протасевич раскрыл изнанку белорусской оппозиции и заявил, что "хочет все исправить". Экс-главред Нехты в телеинтервью рассказал все о белорусской оппозиции, ее финансировании и о своей роли в подготовке покушения на Лукашенко.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что России нужно постепенно отказываться от производства и использования пластиковых бутылок для воды и пива. Решить проблему, по его мнению, можно, организовав обсуждение с участием производителей пластика.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что для России не будет катастрофой отключение от системы SWIFT. Также он добавил, что РФ "не ощущает угрозы" от этого.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию пресекать кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории. "Обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности", - сказал Блинкен.