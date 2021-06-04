Япония отказалась принять протест МИД РФ из-за задержания шхуны в Охотском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио не принимает протеста МИД РФ из-за инцидента с японским рыболовным судном у берегов Сахалина. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Глава внешнеполитического ведомства Японии отметил, что позиция Токио основывается на том, что японское судно «Эйхо-мару 172» вело промысел в японской исключительной экономической зоне.

«Что касается протеста российской стороны, то мы не можем его принять и настаиваем на скорейшем освобождении членов экипажа и судна. МИД со своей стороны делает все возможное, чтобы как можно скорее решить этот вопрос», - заявил глава МИД Японии.

Напомним, в конце мая российские пограничники задержали рыболовецкую шхуну из Японии в Охотском море за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. Экипаж шхуны не выполнил требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться.

Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 3 июня, Япония направила России ноту протеста в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны. Токио назвало эти действия неприемлемыми, а также призвало освободить судно и экипаж в кратчайшие сроки. В ответ МИД РФ заявила о решительном протесте посольству Японии из-за произошедшего инцидента.