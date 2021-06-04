В Госдуме предложили повысить налог на недвижимость для некоторых россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов предложил повысить в России налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади.

По словам депутата, налог на недвижимость необходимо поднять для тех россиян, у которых кроме одной квартиры есть еще несколько, которые сдаются в аренду. Щапов предложил вводить дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности.

«Например, 100 и более квадратов на человека - явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», - приводит URA.RU слова политика.

Щапов также предложил увеличить налоговую нагрузку на наиболее состоятельных россиян. Как он отметил, необходимо повысить налоги на дорогие автомобили и яхты.

Напомним, ранее юрист рассказала, какие новые штрафы грозят владельцам квартир. За многие действия придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей.