Юрист предупредил россиян о потере детских выплат не по своей вине Фото: REUTERS

Часть россияне могут лишиться детских пособий ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, адресованной малообеспеченным семьям. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов, указав на новые правила их начисления.

Как уточнил специалист, раньше выплату назначали по простой схеме - ее выплачивали семье, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе. Согласно новым правилам, учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи, то есть наличие квартиры, дома, нежилых помещений, земельных участков, а также автомобилей и банковских вкладов. Кроме того, теперь работает правило «нулевого дохода».

«Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», - приводит агентство «Прайм» слова юриста.

Денисов считает, что российские власти изменили систему распределения выплат для того, чтобы пособия получали семьи, действительно нуждающиеся в финансовой поддержке.