Оплатить покупки и проезд с помощью биометрии в России можно будет уже к концу 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Оплатить бесконтактным способом с помощью биометрических данных «по лицу» покупки в супермаркетах и проезд в городском общественном транспорте можно будет уже к концу текущего года. Об этом сообщил руководитель коммерческого блока компании OVision - разработчика технологии - Владислав Минеев.

«OPay – это универсальное устройство, которое совмещает функционал для оплаты по лицу и контроля доступа. Решение с легкостью сможет позволить малый и средний бизнес, а также любая розничная точка, оказывающая услуги», – приводит РИА Новости слова представителя компании.

Компания OVision создала устройство, получившее название OPay, и ведет переговоры о запуске первых пилотных проектов. На сегодняшний день уже проходит пилотные испытания в Санкт-Петербурге в сети кулинарий «КиО Кухня».

Напомним, Минтранс ранее заявил, что рассчитывает ввести биометрию в транспорте к 2024 году. Сегодня МВД России работает над созданием общего банка биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства, такая система должна появиться в нашей стране в течение трех лет. Накануне в Госдуме выступили с инициативой ввести ответственность за подделку биометрических данных.