Более 10 тысяч заключённых собираются сдавать экзамены в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В текущем году 10 568 заключенных собираются принять участие в итоговой аттестации в формате Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Как передает RT, в ведомстве также сообщили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году намерены сдавать 262 человека.

В Рособрнадзоре уточнили, что годом ранее экзаменов сдавало меньше. Так, в 2020 году Государственный выпускной экзамен сдали 796 человек, Единый государственный экзамен - 35 человек. Годом ранее, в 2019 году, ГВЭ сдали 8816 человек, ЕГЭ - 214 человек.

В ведомстве отметили, что сокращение числа участников экзаменов в прошлом году было обусловлено эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов. Глава Минюста Константин Чуйченко назвал инициативу правильной. СК РФ также поддержал идею Федеральной службы исполнения наказаний. Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил привлечение заключенных к стройкам.