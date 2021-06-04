Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении достигнутых договоренностей по границе

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении достигнутых ранее договоренностей по границе Фото: REUTERS

Киргизия заявила, что Таджикистан нарушил достигнутые ранее договоренности по государственной границе. Об этом сообщила в пятницу.

«Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на киргизско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям», - заявила в пятницу, 4 июня, пресс-служба киргизского правительства.

Как говорится в заявлении правительства Киргизии, военнослужащие Таджикистана, несмотря на достигнутые договоренности о запрете на проведение работ на неописанных участках киргизско-таджикской границы до завершения процесса делимитации и демаркации, в ночь на пятницу, 4 июня, «проникли вглубь территории Киргизской Республики на 1 000 метров», после чего установили контейнер на неописанном участке госграницы Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области.

В пресс-службе киргизского правительства сообщили, что «для урегулирования сложившейся ситуации» на место выехал глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, который является руководителем делегации Киргизии по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном.

Напомним, в конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся конфликт между местными жителями, который перерос в вооружённое противостояние. В нем погибли по меньшей мере несколько десятков человек, более 200 получили ранения.