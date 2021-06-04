Минтруд РФ рассмотрит введение выходного дня 31 декабря на постоянной основе Фото: "КП" Архив

Министерство труда рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Мы обязательно посмотрим (на эту возможность), это нам ещё нужно рассмотреть», - заявил министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума в пятницу, 4 июня, отвечая на вопрос о возможности введения 31 декабря выходным днем на постоянной основе.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин поддержал идею фракции «Единая Россия» сделать 31 декабря 2020 года днем отдыха. Российский лидер отметил, что поддержать эту идею на федеральном уровне нельзя так быстро по действующему законодательству, однако регионы на местах могут принять такое решение. Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным.

Как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.