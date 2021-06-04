Минтруд РФ рассмотрит введение выходного дня 31 декабря на постоянной основе Фото: "КП" Архив

Министерство труда рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Мы обязательно посмотрим (на эту возможность), это нам ещё нужно рассмотреть», - заявил министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума в пятницу, 4 июня, отвечая на вопрос о возможности введения 31 декабря выходным днем на постоянной основе.