Поезд насмерть сбил девять рабочих железной дороги в Китае Фото: REUTERS

Пассажирский поезд, следовавший из Урумчи в Ханчжоу, наехал на рабочих железной дороги в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. В результате наезда погибли по меньшей мере девять человек.

Как передает Центральное телевидение Китая, инцидент произошел в пятницу, 4 июня, в 05:19 по местному времени (00:19 мск) на территории городского округа Цзиньчан, когда поезд номер к596 наехал на рабочих, которые в то время проводили строительные работы на железнодорожных путях.

На данный момент устанавливаются причины инцидента. На месте ведутся спасательные работы, продолжаются поисково-спасательные работы, ведется следствие.

Напомним, в конце мая около 170 человек получили различные травмы в результате столкновения двух поездов на участке линии метро около станции KLCC в Куала-Лумпуре в Малайзии. Во время столкновения в первом поезде в общей сложности находились 232 человека, а второй был запущен в тестовом режиме и ехал пустым.