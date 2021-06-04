Центробанк отозвал лицензию у "РФИ Банка" Фото: Анастасия ОСИПОВА

В пятницу, 4 мая, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "РФИ Банка". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как уточняется, Центробанк принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что кредитная организация была вовлечена в проведение финансовых операций, связанных с онлайн-казино. «Деятельность "РФИ Банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России также сообщает, что кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. В течение последних 12 месяцев Банк России неоднократно применял к банку различные меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Напомним, в конце мая Центробанк отозвал лицензию у «Заубер Банка».