Эксперты рассказали россиянам, что делать с долларами после решения ФНБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам не стоит продавать доллары, и валютная стратегия не должна зависеть от объявленной дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое мнение высказали эксперты.

Как передает РИА Новости, по словам инвестиционного стратега компании «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, тем, кто получает доход и расходует в рублях, лучше не менее 30-40 процентов средств держать в валюте и валютных активах.

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», — отметил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников заявил, что тем, у кого есть доллары, лучше остаться с ними. Как он пояснил, рубль не будет крепким из-за того, что на фоне высокого инфляционного ожидания будет повышен спрос на квартиры и машины.

«Наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает. Я полагаю, что и в подсанкционных частных и государственных банках надежность вложений тоже не вызывает сомнений», - заявил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

Напомним, накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40 процентов - в евро, 30 процентов - в китайских юанях, 20 процентов - в золоте, по 5 процентов - в фунтах стерлингов и японских йенах.