Пушков заблокировал экс-президента Эстони в Twitter за насмешку

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Алексей Пушков заблокировал бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса в Twitter после насмешки политика над его мнением о финансировании украинской армии.

Ранее сенатор предположил, что урезание расходов Украины на вооруженные силы после открытия газопровода «Северный поток-2» пойдет на пользу, поскольку в таком случае украинские власти перестанут атаковать Донбасс и втягивать НАТО в противостояние с Москвой. Бывший глава Эстонии назвал подобный комментарий «смешным».

«Бывшему президента Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ей пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более, что он давно мало кому интересен», - написал сенатор.