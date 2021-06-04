Аксенов: российские силовики собрали данные о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба правительства Крыма

Российские правоохранительные органы собрали оперативную информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, которые декларируют себя борцами с российским государством. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Как уточнил глава Крыма, информация еще не обнародованы, а некоторые данные нельзя выносить в публичное пространство. Тем не менее, по его словам, сведений много, и они дают понимание, кто из украинских руководителей владеет собственностью на полуострове.

«Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть (недвижимостью) в Крыму. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», - приводит ТАСС слова главы региона.

Аксенов добавил, что в случае возбуждения уголовных дел в России в отношении украинских чиновников, они могут отвечать в том числе своим имуществом. Как он отметил, для представителей бизнеса угрозы нет. Исключением глава региона назвал только радикальных националистов, чью деятельность он собирается пресекать лично.