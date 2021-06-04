Песков призвал не завышать ожидания от встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завышенных ожиданий от встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена не должно быть, однако начало диалога глав двух государств является положительным шагом. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

- Потенциал наших разногласий и конфликтов в наших двусторонних отношениях настолько велик, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но порой соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно, - заметил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков отметил, что взаимное уважение и учет интересов друг друга – необходимое условие для улучшения отношений между российской и американской сторонами. А попытки диктата и менторства обречены на провал и способны сорвать робкую динамику к установлению диалога.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России является сторонником вывода отношений двух государств из текущего сложного состояния.

Ранее Дмитрий Песков допустил, что после встречи президентов России и США в Женеве 16 июня послы обоих государств могут быть возвращены в дипмиссии.