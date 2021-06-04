Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых на юге России Фото: Сергей ЕФИМОВ

Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала о том, с какими опасными насекомыми можно столкнуться летом на юге России.

Как отметила специалист, в последнее время на побережье Черного моря появился новый для этого региона вид комаров - тигровые, которые переносят опасные заболевания. Биолог уточнила, что этот вид комаров легко распознать по черно-белым полоскам на лапках и теле.

«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас «комар-тигр» расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят», - сообщила эксперт в беседе с радио Sputnik, уточнив, что они переносят лихорадки денге, Зика, чикунгунья, а также различные арбовирусные инфекции.

Биолог также сообщила, что на юге много разных видов комаров, и все могут переносить глистов. По ее словам, так называемый дирофиляриоз, когда от животного через укус комара в организм человека могут попасть личинки круглых нитевидных гельминтов, дирофилярий, особенно характерен для Крыма, где также обитают малярийные комары и москиты.

Защищаться специалист рекомендует электрофумигаторами для помещений. «Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже в двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах», - заявила она.