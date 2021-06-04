Взрывы прогремели на оружейных складах оборонного предприятия в Сербии Фото: скриншот

В Сербии гремят взрывы на оружейных складах оборонного предприятия «Слобода» в городе Чачак. Рабочие и жители близлежащих домов были эвакуированы, а пожарные ждут, пока взрывы прекратятся, чтобы приступить к тушению пожара.

Как сообщил мэр города Милун Тодорович, первые взрывы на складе боеприпасов раздались в ночь на пятницу, 4 июня, около 1.30 по местному времени (2.30 мск). «Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах», - заявил градоначальник в эфире Радио и телевидения Сербии.

Склады боеприпасов расположены в 800 метрах от ворот предприятия. Жители домов, расположенных рядом с фабрикой, прятались в подвалах домов, на некоторых из которых потрескались стекла. В течение трех часов движение около предприятия было блокировано, к утру правоохранители разрешила проезд по всем улицам кроме ведущей к фабрике, где еще были слышны взрывы.

Министра внутренних дел Сербии Александра Вулина заявил, что все сотрудники, работавшие в третью смену, были вовремя эвакуированы, и в результате происшествия никто не пострадал, а в эвакуации значительной части города не было необходимости.

«Рассматривалась эвакуация значительной части города, но не было необходимости. Спустя 24 часа от последнего взрыва пожарные смогут войти», - сказал министр.