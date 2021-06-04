Кремль: Путин оценит экономическое развитие России на ПМЭФ Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме традиционно даст оценку экономическому развитию государства. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пленарное заседание с участием главы государства запланировано на сегодня на 14:00 по столичному времени.

- В прошлом году форума не было, поэтому в этот раз чувствуется, что участники истосковались. Скептики прогнозировали пониженный уровень участия предпринимателей, однако форум пользуется огромной популярностью. Это полный аншлаг. Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, дает оценку этапу пройденному. Мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся, - сообщил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

В эту пятницу российский лидер Владимир Путин посетит площадку форума, проведет отдельные встречи с представителями международных информагентств в режиме видеоконференции, встретится с представителями международного инвестиционного сообщества и крупнейших зарубежных компаний.