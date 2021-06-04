Российские семьи смогут распоряжаться маткапиталом через мобильное приложение Фото: Анастасия Осипова

Российские семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала, используя мобильное приложение. Такое приложение в настоящее время дорабатывается специалистами. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

- в настоящее время совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение. Через которое средства маткапитала можно было направлять на любые направления. Наша цель сейчас - использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка, - сообщил министр на деловом завтраке.

Как писал ранее сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин сообщил, что он подумает над возможностью использования материнского капитала на ремонт.

Накануне глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что за время действия программы материнского капитала было выдано 12 миллионов сертификатов.