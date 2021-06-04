Минтруд: в России 82% всех бедных составляют семьи с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 80 процентов бедных в России приходится на семьи с детьми. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% - это семьи с детьми. К сожалению, это именно так», - сказал труда и социальной защиты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 4 мая.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне юрист предупредил россиян о потере детских выплат не по своей вине. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов рассказал о новых правилах начисления выплат. Специалист сообщил, что теперь работает правило «нулевого дохода», и учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. По его словам, теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины.