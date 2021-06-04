Безпалько назвал анекдотом желание Киева участвовать в переговорах США и Германии по «Северному потоку-2»

Вашингтон и Берлин намерены уладить все разногласия относительно строительства "Северного потока-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал анекдотом желание Киева оказаться за столом переговоров по «Северному потоку-2», которые планируют провести США и Германия.

Украинские власти настаивают, что запуск проекта обернется катастрофой для страны.

- Украина боится запуска проекта, так как это сократит транзит газа через украинскую ГТС или вовсе сделает ее бесполезной. Украина не имеет никакого отношения к финансированию и функционированию «Северного потока-2» и то, что Киев пытается надавить на такие мощные государства – смешно. США так же не имеют никакого отношения к газопроводу, но они могут оказать влияние на Германию, - полагает эксперт.

Богдан Безпалько назвал ситуацию анекдотом и отметил, что «Украина не может влиять на эти события».

- С таким же успехом Украине, наверное, можно было бы потребовать включить ее в качестве участника в ряд других организаций, чтобы страна могла что-то контролировать и выступать в качестве арбитра, — резюмировал Богдан Безпалько в беседе с ФАН.